„Gestrandet ... in den Flitterwochen“: Was man von der neuen SAT.1-Show erwarten kann

Reality-Shows gibt es im deutschen Fernsehen inzwischen wie den sprichwörtlichen Sand am Meer. Am 17. April 2024 startet in SAT.1 ein weiteres Format: „Gestrandet ... in den Flitterwochen“.

Das Konzept von „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ Am Anfang von „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ stehen sechs Hochzeiten. Denn Experten analysieren die Persönlichkeiten der zwölf Teilnehmer eingehend und stellen so fest, welche Kandidaten am besten zueinander passen. Die so entstandenen Paare geben sich das Ja-Wort, obwohl sie sich gar nicht kennen. Dann geht es in die namensgebenden Flitterwochen. Und die verbringt jedes der frisch gebackenen Ehepaare auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean. Dort, in der Idylle des umgebenden Meeres, unter Palmen und ohne Ablenkungen, sollen sich die Paare zwei Wochen lang näher kennenlernen und feststellen, ob sie wirklich füreinander bestimmt sind oder ob ihre Eheschließung doch ein Fehler war. Am Ende der Show zeigt sich, welche Paare nach den ungewöhnlichen Flitterwochen zusammenbleiben und welche sich nach kurzer Zeit wieder trennen.

Wer bei „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ mitmacht Über die Kandidaten ist nicht mehr bekannt, als dass es sich um zwölf Singles handelt. Das Alter der Teilnehmer wurde im Vorfeld ebenso wenig kommuniziert wie die Frage, ob einige von ihnen bereits an anderen Reality-Formaten teilgenommen haben.

Was von „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ zu erwarten ist Das Konzept, dass einander unbekannte Personen heiraten, kommt Reality-TV-Fans sicher von einem anderen SAT.1-Format bekannt vor. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ werden seit 2014 ebenfalls Kandidaten zu Paaren zusammengestellt, die sich das Ja-Wort geben. Im Alltag stellen sie anschließend fest, ob sie wirklich zueinander passen. Von den 52 Paaren, die an den mittlerweile zehn Staffeln von „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen haben, sind immerhin 18 nach wie vor verheiratet. Bei „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ trifft das bekannte Konzept auf die exotische Umgebung von Shows wie „Love Island“, „Temptation Island“ und „Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies“.

Dadurch ergibt sich eventuell eine erotische Spannung zwischen den frisch verheirateten Kandidaten, die sich in dieser besonderen Atmosphäre kennenlernen sollen. Wer die genannten Formate mag, der sollte auch bei „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ auf seine Kosten kommen. Die Idee für die Show stammt von der Produktionsfirma Snowman Productions aus Dänemark. Sie hat bereits „Hochzeit auf den ersten Blick“ entwickelt und in insgesamt 29 Länder verkauft. Auch „Stranded on Honeymoon Island“, wie „Gestrandet ... in den Flitterwochen“ in der internationalen Vermarktung heißt, wurde mit Erfolg TV-Stationen in fünf Ländern zum Kauf angeboten. Unter anderem liefen bereits Adaptionen in den Niederlanden, Portugal und Australien – teilweise mit herausragenden Quoten.