"Der Quiz-Champion": Kritik zur ZDF-Sendung mit Johannes B. Kerner im ZDF

Schon seit 2012 rühmt sich das ZDF, in der an Rate- und Wissenssendungen wirklich nicht armen Fernsehlandschaft mit "Der Quiz-Champion" das "härteste Quiz Deutschlands" auszutragen. So lautet jedenfalls der Anspruch, für den Moderator Johannes B. Kerner, die Redaktion und das mit Prominenten bestückte Expertinnen- und Experten-Team stehen. Am Spielprinzip hat sich schon lange nichts mehr geändert: Wer sich zutraut, im Duell mit fünf klugen Köpfen zu bestehen, kann von einem Siegpreis in Höhe von 100.000 Euro träumen.