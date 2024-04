Tim Raue mit unerwarteten Geständnis: "Ich war als Krimineller schon sehr erfolgreich"

Aufgewachsen ist er in einfachen Verhältnissen in Berlin-Kreuzberg, heute führt er eines der besten Restaurants Deutschlands. Im Interview mit RTL sprach Tim Raue nun offen über seine heftige Vergangenheit. Denn: Der heutige Sternekoch war einst Teil einer gewaltbereiten Jugendgang.

Tim Raue: "Ich hab viel, viel Glück gehabt"

"Ich war als Krimineller schon sehr erfolgreich in meiner Jugend, hab dann aber festgestellt, dass das irgendwie endlich ist und dass ich nicht den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen möchte", verriet Raue nun im Rahmen eines Presseevents. Er habe nach seinem Sinneswandel "all die Energie", die er vorher in Straftaten gesteckt hatte, "ins Kochen legen dürfen". Heute sei der 50-Jährige dankbar für seinen Lebensweg: "Ich hab viel, viel Glück gehabt. Für mich stand immer an oberster Stelle, fleißig und demütig zu sein." Im Rahmen seiner Ausbildung als Koche habe er "schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, etwas für andere zu tun", erklärte Raue.