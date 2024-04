Oliver Pocher stellt Eltons Darstellung nach "Schlag den Star"-Rauswurf infrage: "Beleidigte Leberwurst"

Elton machte seinen Rauswurf als Moderator der Show "Schlag den Star" öffentlich und klagte das Vorgehen von ProSieben an. Zahlreiche Promis hatten sich daraufhin mit dem 53-Jährigen solidarisiert - jedoch nicht Oliver Pocher . Der bezeichnete Elton als "beleidigte Leberwurst" und hatte Zweifel an der Darstellung des Moderators.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Elton nach acht Jahren als Moderator der ProSieben-Show "Schlag den Star" von Matthias Opdenhövel ersetzt werden soll. In einem wütenden Statement bei Facebook kommentierte Elton noch am selben Tag die Umstände seiner Abberufung aus seiner Sicht. "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab", schrieb der 53-Jährige in den sozialen Medien. Er habe davon "heute erst erfahren", nachdem sein Management "beim ProSieben-Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde".