Stefan Raab erhält weitere Box-Einladung: Nächster Fight gegen Oliver Pocher

Aller guten Dinge sind drei

Mit 57 Jahren traut sich Stefan Raab wieder in den Ring: Wie vor kurzem angekündigt, boxt der Ex-TV-Moderator am 14. September zum dritten Mal gegen Regina Halmich. Die ehemalige Box-Weltmeisterin hatte Raab in zwei Show-Kämpfen (2001 und 2007) heftig vermöbelt und ihm sogar die Nase gebrochen. Anlässlich des Comebacks trudelt bereits die nächste offizielle Einladung zum Kampf ein: Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez richtete sich via "Bild" an Raab: "Wenn es wirklich dein Ernst ist, mit 57 in den Ring zu steigen, ist das eine offizielle Einladung, zu Fame Fighting zu kommen und zu boxen."