"Markus Lanz": Journalist schockt BSW-Co-Vorsitzende Mohamed Ali mit Antisemitismus-Vorwürfen

"Die Hamas kämpft einen Guerilla-Krieg mit den Elementen auch eines Terrorkrieges", so Wolffsohn streng. Er ergänzte: "Natürlich sind die Zivilisten hier in einer furchtbaren Zwangslage. (...) Das ist die Tragödie der Palästinenser." Ambos erwiderte darauf, dass Israel dennoch in der Pflicht sei, "Zivilisten zu schützen". Er unterstelle der israelischen Armee zwar nicht, "dass sie bewusst (...) zivile Opfer tötet", dennoch sehe er in Gaza massive "Verletzungen des humanitären Völkerrechts".

Michael Wolffsohn wirft BSW Antisemitismus vor

Markus Lanz zitierte daraufhin Michael Bröcker: "Der Antisemitismus findet in keiner Partei so viel Platz wie (...) in diesem 'Bündnis Sahra Wagenknecht' – selbst in der AfD nicht." Die sichtlich irritierte Co-Vorsitzende des BSW schoss prompt zurück: "Das ist eine Unverschämtheit, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann mir das gar nicht erklären!" Michael Bröcker antwortete ruhig, dass er genügend Beweise in Form von Tweets habe und fügte hinzu: "Auf jeden Fall ist das antisemitische Ressentiment in vielen Äußerungen ehemaliger Linken (...) so extensiv zu spüren, dass wirklich jede pro-palästinensische Demonstration in Deutschland, wo es nachweislich antisemitische Parolen gab (...), verteidigt wird. Das habe ich in keiner Partei so häufig erlebt wie beim BSW!"