Trump-Vertrauter schildert in ARD-Doku beinahen Nato-Super-GAU: "Ich war sehr besorgt"

Wenn am 5. November 2024 der künftige US-Präsident gewählt wird, könnte ein Ruck die Nato erschüttern. Gelingt Donald Trump eine Rückkehr ins Weiße Haus, droht der Konflikt zwischen den USA und dem Verteidigungsbündnis erneut aufzukochen. Zur Erinnerung: 2018 hatte sich Trump samt "America First"-Parole mit Generalsekretär Jens Stoltenberg angelegt. Zankapfel damals waren die in Trumps Augen laschen Bemühungen europäischer Länder, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wie ernst der Republikaner es damals mit einem US-Austritt aus der Nato meinte, machen nun Äußerungen in der ARD-Dokumentation "Nato – Wer wird Europa schützen?" deutlich.

Doch was sind die Alternativen? Eine europäische Armee samt zentraler Entscheidungsstelle in Brüssel jedenfalls sehen viele Experten als kaum umsetzbar. Gleichwohl prognostiziert nicht nur Politikwissenschaftlerin Liana Fix ein "komplettes Chaos" bei nicht-einheitlicher Regelung europäischer Streitkräfte. "Für die jetzige Situation ist es ein Wunschdenken", stellt die Expertin fest und spricht von einem "Projekt für 20, 30, 40 Jahre". Dennoch plädieren sie und andere Kenner für eine gemeinsame Ausrichtung und einheitliche Standards bei den Armeen europäischer Staaten.

Warum das nötig ist, verdeutlicht der Film von Friederike Rohmann und David Holland anhand eines Panzertransports aus Bayern an die Nato-Ostflanke nach Litauen. Eine funktionierende Logistik über Ländergrenzen hinweg, geeignete zivile Strukturen und bürokratische Kraftakte erweisen sich als Hemmschuhe für effizientes Handeln. "Sich durch diese Prozesse zu arbeiten, ist sehr mühsam, es ist nicht sexy", bestätigt US-General F. Ben Hodges, warnt aber auch: "Die Fähigkeit, in Friedenszeiten Munition und Menschen zu bewegen, um einen Konflikt zu verhindern, ist wichtig."

Beide Punkte machten dem deutschen Militär in den letzten Jahren Schwierigkeiten. Wegen der ausgesetzten Wehrpflicht fehlt es an Personal, dazu hapert es an einsatzfähiger Ausstattung. "Es ist nicht die Bevölkerung, die den Wandel nicht nachvollzieht, sondern größtenteils Politiker, die in ihren alten Welten und Versprechen gefangen sind", benennt Christian Mölling das Problem. Zwar habe Verteidigungsminister Boris Pistorius seit seinem Amtsantritt mehrfach auf die Bedeutung der Kriegstüchtigkeit hingewiesen, aber er wisse laut Mölling auch, "dass er einen weiten Weg zu gehen hat".