"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Kritik zur RTL-Sonderausgabe mit Inka Bause

Seit 2005 sucht Inka Bause für ihre Singles den richtigen Partner oder Partnerin. Was ist aus den Landwirten und den Bäuerinnen geworden, die an mal an "Bauer sucht Frau" teilgenommen haben? Die RTL-Moderatorin besucht die Teilnehmer der früheren Staffeln.

Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? Unterhaltung • 01.04.2024 • 19:05 Uhr

Was ist aus den "Bauer sucht Frau"-Paaren geworden? Das klassische Fernsehen wird immer "älter", heißt es ab und an ein wenig sorgenvoll in den Chefetagen der Sender. Es braucht Nachwuchs an allen Ecken. Daher steht auch beim RTL-Landleute-Verkuppelungsklassiker die Frage im Raum: Darf man sich denn schon auf Nachwuchs freuen? "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" ist das klassische Ostermontag-Programm, bei dem Inka Bause ihrer oft ungebremsten Neugierde nachgehen darf: Sie besucht die (hoffentlich noch immer) Liebenden aus knapp zurückliegenden, gerade erst vorbereiteten und älteren Staffeln, um einfach mal nachzusehen, wie sich das Beziehungsleben vor Ort so entwickelt hat.

Und dabei sollte man vermutlich auch Bauernregeln beherzigen. Der Eintrag für den Monatsanfang im Landleute-Kalender erinnert an die alte Spruchweisheit: "Der April macht, was er will."

Inka Bause - von Anfang an dabei Spannend wird es jedenfalls allemal für die Fans des Kultformats. Inka Bause lässt sich zeigen, was es für schöne Neuigkeiten gibt. Und sie zeigt einmal mehr, wie sehr ihr die Reihe ans Herz gewachsen ist: Immerhin ist die 55-jährige Leipzigerin die sympathische Konstante bei "Bauer sucht Frau". Bause moderiert die Liebesanbahnungen schon seit der ersten Staffel – im Jahr 2005.

