"Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer im Interview: "Ein schönes Gefühl, wenn man etwas bewegen kann"

Ich finde es spannend, eine Rolle so lange zu verkörpern, weil sich der Charakter immer weiterentwickeln kann. In Filmen ist man die Entfaltung der Figuren normalerweise auf 90 Minuten beschränkt, die der Film dauert.. Dadurch, dass wir weitermachenman beim „Tatort“ dabei ist, kann man den Rollen neue Facetten. geben. Das macht einfach Spaß.

Ja, nicht nur einmal. Aber genau deshalb werden wir glücklicherweise in die Drehbucharbeit mit einbezogen und können mit der Redaktion und den Drehbuchautoren ein bisschen diskutieren. Manchmal tauschen wir zum Beispiel auch Texte, also zwischen mir und meiner Kollegin Luise Wolfram, weil wir das Gefühl haben, dass es so besser passt. Denn die Drehbuchautoren schreiben ja nicht durchgehend unsere Rollen. Sie produzieren immer nur eine Folge und kennen unsere Rollen deshalb nicht so gut wie wir selbst.