"Simon Beckett: Die Chemie des Todes": Kritik zum ARD-Krimi nach dem Bestseller

Mysteriöse Morde in Manham

Nach seinem schweren Verlust zog Hunter von London in das Dorf Manham, wo er nun gewissermaßen inkognito als Landarzt in der Praxis des ebenfalls verwitweten Henry Maitland arbeitet. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein. Zwei Kinder stoßen beim Spielen im Wald auf eine stark verweste Frauenleiche, in ihrem Rücken stecken die Federn eines Schwans. So etwas hat die örtliche Polizei noch nie gesehen. Daher bittet Inspektor Mackenzie (Samuel Anderson) Hunter, über den er herausgefunden hat, dass er in Wahrheit einer der besten Forensiker des Landes ist, um Hilfe.