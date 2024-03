"Godzilla vs. Kong": Kritik zum Science-Fiction-Actionfilm

Die Riesen-Echse gegen den gigantischen Gorilla: In "Godzilla vs. Kong" machen es sich die berühmten Kino-Titanen nicht leicht. Fotoquelle: ProSieben/2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. GODZILLA TM & © Toho Co., Ltd

Nachdem Godzilla einige Zeit friedfertig war, attackiert er aus heiterem Himmel eine Forschungseinrichtung. Warum ist das Monster so wütend? Fotoquelle: ProSieben/2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. GODZILLA TM & © Toho Co., Ltd

Die Attacken von seinem Gegner Godzilla lässt Kong nicht auf sich sitzen. Fotoquelle: ProSieben/2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. GODZILLA TM & © Toho Co., Ltd