"Let's Dance": Darum fällt die Sendung aus - stattdessen läuft Special

Auch in diesem Jahr müssen die "Let's Dance"-Fans an Karfreitag auf neue Tänze verzichten. Zwar zeigt RTL keine neue Live-Show, dafür aber das Special „Let’s Dance – Die Magic Moments der Profis“.

Der Grund für die "Let's Dance"-Pause: Der Karfreitag gilt als stiller Feiertag. In NRW, wo die RTL-Show in Köln-Ossendorf produziert wird, gilt u.a. ein Tanzverbot bei öffentlichen Veranstaltungen. Auch öffentliche Partys, Konzerte und Sportveranstaltungen sind untersagt. So macht auch die Fußball-Bundesliga am Karfreitag eine Pause.