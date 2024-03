Mongolei – Reise ins Land der Nomaden: TV-Kritik zur ZDF-Doku

Zwischen China und Russland gelegen, ist die Mongolei eines der faszinierendsten Länder der Erde. Auf einer Fläche, viermal so groß wie Deutschland, wohnen nur dreieinhalb Millionen Menschen. Die Mongolei ist damit das am dünnsten besiedelte Land der Erde. "Mongolei – Reise ins Land der Nomaden", ein Reisefilm von Christopher Gerisch, zeigt in faszinierenden Bildern Nomaden, die hier wie vor Jahrtausenden in ihren Rundzelten (Jurten) in der Weite der Steppe leben, wo es nach der stalinistischen Säuberung auch wieder buddhistische Klöster gibt. In den Bergen des Altaigebirges haust der Schneeleopard, verfolgt von Wilderern und Fallenstellern, die um ihre Ziegen fürchten.