RTL zeigt „Die Passion“ als Live-Event

„Die Passion“: Ausstrahlung und Sendetermine

Schon zu Ostern 2022 landete RTL mit „Die Passion“ einen großen Überraschungserfolg. Vor zwei Jahren schalteten mehr als 3,1 Millionen Menschen ein. Eine Quote, mit der kein anderer Sender mithalten konnte. Mit der Geschichte um die Leiden Jesu Christi sicherte sich RTL an diesem Tag eindeutig die Nummer Eins im gesamten deutschen Fernsehen. Ein Erfolg, der wahrscheinlich auch auf die damalige Starbesetzung zurückzuführen ist: Die in Essen aufgezeichnete Liveshow wurde von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk moderiert, die Rolle des Jesus wurde von Sänger und DSDS-Gewinner Alexander Klaws verkörpert. Nach einem Jahr Pause soll das Osterhighlight in diesem Jahr erneut stattfinden - und das schon einige Tage vor Ostern selbst: Am Mittwoch, 27. März 2024 wird die Liveshow ab 20:15 Uhr auf RTL übertragen. Darüber hinaus ist sie auch bei RTL+ im Stream verfügbar. Dieses Mal spielt „Die Passion“ allerdings in Kassel, 2022 fand der Dreh noch in Essen statt.