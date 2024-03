"True Crime mit Sarah Tacke": TV-Kritik zur True-Crime-Doku

Was geht in Menschen vor, die Mitmenschen auflauern, ihnen nachstellen und sie heimlich ausspionieren? Die ZDF-Dokumentation "hallo Deutschland: Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke" nimmt sogenannte "Stalking"-Fälle genauer unter die Lupe und versucht auch, die perfiden Absichten der Täter besser zu verstehen – sodass man sie besser abwehren kann. Wer von Stalkern bedroht wird, erlebt meist einen nicht enden wollenden Albtraum – und der gewohnte Alltag gerät komplett aus den Fugen. Die Täter können den von ihnen Bedrängten das Leben zur Hölle machen – und manchmal nehmen sie es ihnen sogar.

Collien Ulmen-Fernandes schildert Erfahrungen

Die ZDF-Rechtsexpertin Tacke sieht sich drei besonders markante Fälle noch einmal genauer an und diskutiert sie mit Kriminalpsychologen und Stalking-Experten. Im Zentrum steht die Frage: Wie kann man sich schützen? Dabei rollt sie auch die Bedrohung einer Prominenten auf: Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes erzählt, wie sie einst zum Stalking-Opfer wurde. Ein Verfolger gab an, sich in sie "verliebt" zu haben – obwohl er Ulmen-Fernandes noch nie persönlich begegnet war.