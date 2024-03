"RTL-Fußball-Länderspiel: Deutschland – Niederlande": Alle Infos zur Übertragung

Nach ihrem beeindruckenden Auftritt gegen Frankreich trifft das DFB-Team heute auf die Niederlande. Schafft die Nationalmannschaft die erneute Sensation?

In drei Monaten zählt's: Dann bestreitet Deutschland gegen Schottland in München das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Im letzten Länderspiel vor dem Heim-Turnier haben die Nationalspieler noch einmal die Chance, ihren Platz im EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu festigen – in einem Klassiker des europäischen Fußballs: In Frankfurt trifft die Nationalelf auf die Niederlande, im kollektiven Fußball-Gedächtnis beider Länder sind die Geschichten aus zahlreichen Aufeinandertreffen fest verankert. Oranje wird zweifellos noch mal ein echter Härtetest für die EM-Form der Deutschen Nationalmannschaft. RTL zeigt das Testspiel live im Free-TV.

Als Experte im Frankfurter Stadtwald dabei: Lothar Matthäus, der selbst im WM-Achtelfinale 1990 ein denkwürdiges Spiel gegen die Elftal erlebte. Damals spuckte Frank Rijkaard in Rudi Völlers Haare. Gemeinsam mit Moderatorin Laura Papendick stimmt Matthäus auf die Partie ein und geht in der Halbzeitpause sowie nach den 90 Minuten in die Analyse. Auch in der Kommentatorenkabine ist ein eingespieltes RTL-Duo im Einsatz: Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund führen durch das Prestige-Duell, ab 20.45 Uhr rollt der Ball.

Mit Kroos zurück in die Erfolgsspur? "Wir reden uns ein, Deutschland sei eine Topfußballnation, obwohl wir seit Jahren Misserfolge erleben. So kommt man nicht zurück in die Erfolgsspur", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann kürzlich gegenüber dem "Spiegel". Von Rückkehrer Toni Kroos verspricht er sich mehr Ballsicherheit, Joshua Kimmich weicht vermutlich auf die Außenverteidiger-Position. Im letzten Spiel vor der Heim-EM wird es neben dem Gerangel um Kader-Plätze auch darum gehen, nach den Enttäuschungen der letzten Jahre eine positive Stimmung in Fußball-Deutschland zu erzeugen.

In ihrer EM-Qualifikationsgruppe mussten die Niederländer um Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk den Franzosen den Vortritt lassen, qualifizierten sich aber mit fünf Punkten Vorsprung auf Griechenland souverän für die Europameisterschaft. Mit Xavi von RB Leipzig und Wout Weghorst von der TSG Hoffenheim wird das DFB-Team voraussichtlich auch auf zwei Bundesliga-Legionäre treffen.

Üblicherweise zeigt RTL im Anschluss die Zusammenfassungen weiterer Freundschaftsspiele.

