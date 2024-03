Bill Kaulitz steht auf SPD-Politiker: "gutaussehend" und "heiß"

Trotz Schwärmerei konnte sich der Tokio-Hotel-Frontmann anfangs nicht mehr an den Namen seiner Begegnung erinnern: "Wir waren im Borchardt, da sitzen ja auch den ganzen Tag nur so Politiker rum. Da kam dann doch dieser Typ von der SPD – Wie hieß der noch mal?", fragte Bill Kaulitz seinen Bruder um Rat, der ihm auf die Sprünge half.

"Genau! Lars Klingbeil", fiel dann auch Bill der Name des SPD-Vorsitzenden (46) wieder ein. "Mit dem haben wir einen Schluck Rotwein getrunken." Daraufhin kam der Musiker aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich kannte ihn vorher nicht. Ein gut aussehender Typ. Ich weiß nicht, was der politisch groß macht, aber ich fand ihn heiß." Was seinen Männergeschmack angeht, gibt sich Bill Kaulitz traditionell mitteilungsfreudig. Nicht nur Lars Klingbeil tat es dem Musikstar an, auch RTL-Moderator Jan Köppen bescheinigte er zuletzt, "hot" zu sein.