Im "ZDF-Morgenmagazin": Grünen-Chef entsetzt über Linken-Entwurf: "Steilvorlage für den nächsten Krieg"

Erneut ging es Donnerstagmorgen im "ZDF-Morgenmagazin" um den Krieg in der Ukraine. Omid Nouripour unterstützt die Pläne der EU, beschlagnahmtes russisches Vermögen für Militärhilfe an die Ukraine zu verwenden. Über einen Einwurf von Linken-Chefin Wissler zeigte sich der Grünen-Politiker fassungslos.

Aktuell wird nicht nur über mehr Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert, sondern auch über "ein Einfrieren des Konflikts". Linken-Chefin Janine Wissler, die vor Nouripour zu Gast in der Sendung aufgetreten war, betrachtet die Punkte kritisch und sprach sich für "Verhandlungen" aus: "Meine Solidarität gilt natürlich den Menschen, die unter diesem Krieg leiden, die geflohen sind vor diesem Krieg. Die Frage ist: Wie können wir ihn so schnell wie möglich beenden? Und die Lieferungen von immer mehr Waffen haben nicht dazu geführt."

Grünen-Politiker: ein "Einfrieren des Konflikts" würde dem Aggressor helfen

"Glauben Sie ernsthaft, dass, wenn wir das jetzt 'einfrieren', der Krieg vorbei ist?", kommentierte Nouripour, nachdem ihm der Interview-Ausschnitt der Linken-Chefin vorgeführt worden war. Die Antwort gab er selbst: ein klares Nein. Der Grünen-Chef begründete seine Haltung: "Die Situation in den besetzten Gebieten ist verheerend. Es gibt systematische, schwerste Verbrechen an den Menschenrechten, an den Menschen dort. Wir kriegen so viele Berichte über Grausamkeiten. Das ist kein Frieden, den die dort erleben werden."