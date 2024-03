"LOL" zu Ostern: Diese Stars sind dabei

Bereits zum fünften Mal "verbietet" Michael "Bully" Herbig seinen Comedy-Kollegen das Lachen. Zu Ostern erscheint die neue Staffel "LOL: Last One Laughing". Nun wurde bekannt gegeben, wer dieses Mal dabei ist. Mit Otto Waalkes lässt sich eine große, deutsche Komiker-Legende auf die Comedy-Herausforderung ein.

Nach dem Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing", geht es gleich an Ostern mit neuen Folgen weiter. Erneut begrüßt Gastgeber Michael "Bully" Herbig ein Star-Ensemble, das sich der Comedy-Herausforderung auf Prime Video stellt. Das Konzept der Show ist leicht erklärt: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Nun gab Prime Video bekannt, welche Stars sich diesmal das Lachen verkneifen sollen.

Diese Stars sind dabei So gehören Schauspieler Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte") und Moderatorin Ina Müller zum Cast der Show. Vor Wochen wurde bereits gemunkelt, dass Entertainer und Comedy-Legende Otto Waalkes in der fünften Staffel dabei sein soll, was nun bestätigt wurde. Seit Generationen bringt Otto Deutschland zum Lachen, zuletzt landete er mit der Neuinterpretation seines Songs "Friesenjung" (mit Ski Aggu und Joost Klein) einen Hit.

Weitere Stars sind Mirja Boes, Ralf Schmitz, Michael Kessler und Meltem Kaptan. Torsten Sträter, Olaf Schubert und Hazel Brugger, die zu den alten "LOL"-Hasen zählen, sind ebenfalls dabei. Sträter gewann bereits die erste Staffel und setzte sich damals gegen Promis wie Anke Engelke und Rick Kavanian durch.

Wie in den vorherigen Staffeln auch wird die Gruppe von Kameras überwacht und kämpft um eine Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro für den guten Zweck. Die Show startet am 28. März.