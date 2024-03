"Maischberger": CSU-Politiker Dobrindt unterstellt Umweltministerin Lemke: "Sie wollen nicht, dass die Flüchtlingszahlen runtergehen"

Richtig zur Sache geht es, als die Moderatorin zur Flüchtlingspolitik kommt. Und das hat einen Grund: Am Donnerstag wird im Bundestag über die Bezahlkarte für Geflüchtete abgestimmt – auf Antrag der Unionsparteien. Das Bundeskabinett hatte am 1. März der Einführung der Karte für Asylbewerber zugestimmt. "Jetzt werden zwischen den Fraktionen noch technische Details geklärt", sagt Lemke.

Doch ganz so ist es nicht. Während SPD und FDP das Bezahlkartengesetz vom Bundestag absegnen lassen wollten, meldeten die Grünen Bedenken an. "Ich finde es richtig, dass man beim Einführen der Bezahlkarte darauf achtet, dass damit keine Stigmatisierung von Menschen verbunden ist", bekräftigt Lemke. "Wenn man so was macht, muss man aufpassen, dass man es richtig macht." Dafür müsse man sich Zeit nehmen.