"Leschs Kosmos: Alpen in Not": TV-Kritik zur neuen Folge mit Harald Lesch

In der Nachkriegszeit erlebten die Alpen einen Tourismusboom, der bis heute ungebrochen ist. Immer neue Sport- und Hotelanlagen in schönster Bergwelt locken Erholungssuchende und Freizeitsportler in großer Masse an. Ja, es scheint, als habe es sich der Mensch im Ökosystem Alpen recht gemütlich gemacht. Doch das könnte sich angesichts klimatischer Veränderungen schnell ändern – oder? Wird es die Alpen, wie wir sie kennen in ein paar Jahrzehnten schon nicht mehr geben? Und was ist dann mit dem Fremdenverkehr? Ist der Massentourismus heutiger Tage irgendwann passé? Auf diese Fragen versucht der Wissenschaftsjournalist Harald Lesch in einer neuen Folge seiner Dokumentations-Reihe "Leschs Kosmos" Antworten zu finden.