"2.500 Folgen: Shopping Queen": Kritik zur Jubiläumsfolge mit Guido Maria Kretschmer

2012 suchten die Teilnehmerinnen das erste Mal bei "Shopping Queen" nach dem perfekten Outfit. Nun feiert das VOX-Erfolgsformat die 2.500. Folge. Für das Jubiläum hat sich Guido Maria Kretschmer etwas ganz Besonderes für seine fünf Teilnehmerinnen in Berlin einfallen lassen.

"2.500 Folgen: Shopping Queen" Docutainment • 18.03.2024 • 15:00 Uhr

"Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Bluse halten!" – Das ist nur einer von Guido Maria Kretschmers (58) legendären frechen Sprüchen, die die "Shopping Queen"-Fans schmunzeln lassen. Der Designer bewertet, beklagt und bejubelt die Outfits der Kandidatinnen bereits seit der ersten Folge. Die wurde am 30. Januar 2012 ausgestrahlt. Nun feiert die beliebte VOX-Sendung Jubiläum: ganze 2.500 Folgen gab es, in über 60 Städten wurde vor laufender Kamera geshoppt, was das Zeug hält. Die Jubiläumswoche startet am Montag – und zwar in Berlin.

"Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil!" Unter dem Motto "Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil!" shoppen die fünf Teilnehmerinnen Lena, Maike, Olga, Rosi und Miri um die Siegesprämie von 1.000 Euro.

Prominente Unterstützung darf in der Special-Woche natürlich nicht fehlen! Der Designer höchstpersönlich ist zu Beginn vor Ort und staffiert die Kandidatinnen gesammelt mit ganz speziellen It-Peaces aus, die jede behalten darf. Nachdem alle ihren Look auf dem Laufsteg präsentiert haben und die Konkurrenz Punkte von eins bis zehn vergeben haben, wird die "Shopping Queen" von Berlin gekürt. Natürlich nicht bevor Kommentator Kretschmer am Freitag zu seiner finalen Punktevergabe in Hamburg geladen hat.

Auch wenn die Wiederholungen, die stets mittags zu sehen waren, aus dem Programm gestrichen wurden, gelten die neuen Folgen am Nachmittag nach wie vor als Quotengarant bei VOX. Besonders gut kommt das Format bei den Frauen von 14 bis 29 Jahren an: Im Schnitt verzeichnet der Privatsender in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 14,3 Prozent.

