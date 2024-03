"TerraX: Der Metall-Planet – Wie Rohstoffe die Zukunft sichern": Kritik zur neuen Folge der ZDF-Reihe

China hält bisher die größten Marktanteile an den begehrten Seltenen Erden, die eigentlich Metalle der Seltenen Erden heißen. Die USA holen allmählich auf. Aber auch in Jordanien werden größere Vorkommen vermutet – ausgerechnet dort, wo vor 4.000 Jahren mit dem Kupfer ein neues technologisches Zeitalter begann, das die Steinzeit hinter sich ließ. So wird die Reise in die Zukunft im Terra X-Film von Ole Gurr auch zu einer Rückschau in die Vergangenheit.