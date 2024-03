"Tom & Jerry": Kritik zur Animatioskomödie in SAT.1

Mäusejagd in SAT.1 - oder doch eher Katzenjagd? Tom und Jerry, das berühmte Katz- und-Maus-Gespann, sorgt wieder für Chaos. Dieses Mal geht es in ein Luxushotel.

2021 war das Katz-Maus-Duo (nach 1945 und 1953) zum dritten Mal in einer Mischung aus Real- und Animationsfilm zu sehen: In "Tom & Jerry" gehen sich der Kater und der Nager wie eh und je an den Kragen – und das ausgerechnet in einem Luxushotel. Die beiden Charaktere, die William Hanna und Joseph Barbera im Jahr 1940 schufen, sind sich noch immer spinnefeind, sehr zum Vergnügen ihrer Fans – auch wenn die US-Kritiker an diesem Filmabenteuer einiges zu bemängeln hatten. SAT.1 zeigt den Film nun erstmals im Free-TV.