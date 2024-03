Trauer um "Tagesthemen"-Moderatorin: Hannelore Gadatsch gestorben

Der SWR trauert um Hannelore Gadatsch. Wie der Sender am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt machte, starb die TV-Journalistin, Autorin und Moderatorin bereits am 11. März in Baden-Baden. Gadatsch, die dem Fernsehpublikum vor allem als "Tagesthemen"-Moderatorin im Gedächtnis sein dürfte, wurde 82 Jahre alt.