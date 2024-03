"Passagiere der Nacht": Kritik zum Drama mit Charlotte Gainsbourg

Frankreich, 1981: Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), Mutter zweier Kinder, ist frisch geschieden. Die Brustkrebsoperation steckt ihr noch in den Knochen. Sie ist zunächst vergeblich auf der Suche nach Arbeit und kämpft in Paris auf vielen Ebenen ums Überleben. Die Sorgen lassen sie nachts kaum ein Auge zumachen. Doch dank ihrer Schlaflosigkeit wird sie auf die nächtliche Radio-Talkshow "Passagiere der Nacht" der Moderatorin Vanda Dorval aufmerksam – und bewirbt sich prompt als Telefonistin.

Nostalgische Hymne an das gute alte Nachtradio

Unter der Regie von Mikhaël Hers setzen die Drehbuchautorinnen Maud Ameline und Mariette Désert in ihrem sensibel erzählten Drama (2022) auf eine offene Erzählweise über eine vom Schicksal gebeutelte Mutter, die im Strudel des Lebens unterzugehen droht. Dabei geht es um mehr als einfache Lösungen. Vor allem die Stimmungen und ungefiltert dargestellten Schwächen der einzelnen Figuren stehen in der Free-TV-Premiere, die auch als nostalgische Hymne an das gute alte Nachtradio verstanden werden darf, im Vordergrund.