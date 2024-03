"The Biggest Loser"-Coach Dr. Christine Theiss im Interview: "Es braucht Jahre, um den Körper davon zu entwöhnen"

Heute am 11. März gibt es das große Finale bei „The Biggest Loser“ in SAT.1. Im Interview mit prisma schätzt „The Biggest Loser“-Coach Dr. Christine Theiss ein, welche Kandidaten gute Chancen auf einen Sieg in der Abnehmshow haben und was wichtig ist, wenn nach der Sendung die Teilnehmer kein Personal Trainer mehr zur Verfügung haben.