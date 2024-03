Bärbel Schäfer feiert TV-Comeback in SAT.1 - Neue Doku-Reihe

Sei es in ihrer eigenen Talkshow oder dank zahlreicher anderer Moderationsjobs: Bärbel Schäfer war in den 90er-Jahren regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen und gehörte zu den bekannten Moderatoren in der Medienlandschaft. Zwar moderiert sie seit 2009 ein Talk-Format beim Radiosender hr3, zuletzt war es dennoch still um die 60-Jährige – zumindest, was ihre Präsenz auf den Bildschirmen betrifft. Doch das soll sich nun ändern: Ab April ist Schäfer regelmäßig in SAT.1 zu sehen.