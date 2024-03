Claudia Effenberg dankt ihrem Lebensretter Ehemann Stefan: "Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen"

Im Dezember 2023 wurde es dramatisch bei Familie Effenberg. Claudia brach plötzlich zusammen. Nur durch das schnelle Eingreifen ihres Ehemannes, Stefan Effenberg, hat sie überlebt: "Ich bin meinem Mann so dankbar".

Claudia Effenberg: "Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen"

"Ich bin meinem Mann so dankbar", erklärte Claudia Effenberg nun gegenüber "Bild". Das Model gab nach der langwierigen Genesung bei dem Event "Red Explosion" am internationalen Weltfrauentag im Hamburger Fünf-Sterne-Hotel "Süllberg" ihr Red-Carpet-Comeback. Sie räumte im Interview mit "Bild" ein, dass sie vor dem ersten Termin in der Öffentlichkeit ein bisschen Bammel hatte. "Erst wollte ich gar nicht, denn ich habe noch manchmal eine kleine Panik-Attacke, wenn ich allein bin und Stefan nicht dabei ist. Ich traue mich auch noch nicht, wieder auf hohen Schuhen zu laufen."