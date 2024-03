Albtraum-Date bei "Die Bachelors": Nach Geständnis will Favoritin nur noch "weg, weg, weg"

"Mein Bauchgefühl schlägt einfach komplett Alarm! Irgendwas passt da nicht zusammen", sagt die Siegburgerin. "Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht, extrem! Er war die ganze Zeit an mir dran, hat mich geküsst, und das ist auch natürlich was Schönes, aber das war halt wirklich einfach viel zu viel!", zeigt sie sich heillos überfordert.

Sebastian sucht nach dem Date das Gespräch mit seinem Bachelor-Kollegen Dennis. Dabei kommt heraus, dass er Larissa in der Nacht gestanden hat, dass er sich in sie verliebt hat. "Du Knalltüte!", reagiert Dennis überrascht – was sich noch steigert, als er erfährt, dass Larissa nur äußerst zurückhaltend auf Sebastians Geständnis reagiert hat. "Wenn du so einen Satz aussprichst und da nicht merkst, dass die Frau sich wirklich öffnen kann und fallen lässt in dem Moment, dann solltest du die Finger davon lassen", warnt er seinen Rosenbuddy.