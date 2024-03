"Perfekte Dinner"-Gast quasselt Koch aus dem Konzept: "Er will viel zu sehr keine Fehler machen"

"Das perfekte Dinner"-Gastgeber Steffen versuchte die Nerven zu bewahren. Um seine Ruhe zu haben, verbarrikadierte er sich in der Küche, doch vergebens. Larissa war in Plauderlaune und wollte mit dem gestressten Koch quatschen. .

Dass Steffen beim Ausrichten des "Perfekten Dinner" in Hamburg-Eimsbüttel die Nerven durchgehen könnten, befürchtet nicht nur Frauke (61): "Frank ist von uns allen der Ehrgeizigste und selbst sein größter Kritiker." Auch für seine Frau Jana (33) ist klar: "Die Hauptsache ist, dass er heute ruhig bleibt."

Das Menü: Zu diesem Zweck nimmt ihm seine Jugendliebe und heutige Gattin – die beiden kennen sich seit der Grundschulzeit – bei den Vorbereitungen zu seinem vegetarischen Menü als "Schnibbelhilfe" alles Erdenkliche ab. "Jetzt erklärt sie mir die Schritte, die ich vorab für sie aufgeschrieben habe", muss der nervöse Gastgeber zugeben. Und so assistiert Jana nicht nur, sie instruiert und organisiert den Ehemann. Schließlich geht es Steffen um etwas: "Alles, was in meiner Macht steht, um hier zu gewinnen, setze ich ein."

Vorspeise: Rübenduett

Hauptspeise: Rote Roulade & Maisecken

Nachspeise: Apfelträumchen

Ambitioniert ist Steffen nicht nur beim Kochen, sondern auch bei seiner zweiten Leidenschaft. Seit seiner Kindheit ist er glühender Fan des Brettspiels "Stratego", spielt es auf Turnieren und wurde 2009 als bislang einziger Deutscher Weltmeister. Ähnlich begeistert-entschlossen ging der Verkaufsleiter im Brauwesen vor drei Jahren auch seine Ernährungsumstellung an. Auf einem Bauernhof mit Viehhandel aufgewachsen, wuchs er mit Fleisch auf – jetzt ist er, wie er im Laufe der "Dinner"-Tage gefühlt minütlich betonte, Vegetarier.

Bei der Zubereitung seiner ausgefeilten Gerichten, unter anderem der mit Pumpernickel, Cashewkernen und Champignons gefüllten Rotkraut-Roulade zur Vorspeise sowie dem Apfel-Tiramisu, will sich der stets um Kontrolle bemühte Steffen jedoch nicht über die Schulter schauen lassen. Dazu dreht er sämtliche Sitzgelegenheiten in der offenen Küche mit dem Rücken zum Herd.

"Einfach so als Kugel in die Karotten geplumpst" Das schreckt die äußerst kommunikative Larissa jedoch nicht ab, sich zu ihm zu gesellen: "Ah, du nimmst Knoblauch, damit brauche ich meinem Mann gar nicht zu kommen, und oh, wie lecker, karamellisierte Äpfel ..." Stefans Anspannung steigt spürbar, was auch seine Gäste merken: "Er müsste sich nicht so verrückt machen", findet die vom Naturell eher stoische Frauke. Léon stimmt: "Er will viel zu sehr keine Fehler machen."

Steffens Veggie-Menü findet eher mittelmäßigen Anklang: "Die Farben sind schön", lautet Larissas Kommentar zum "Rübenduett": "Aber die Rote Bete ist einfach so als Kugel in die Karotten geplumpst." Beim Hauptgang hätte es Steffen laut Léon (30) bei der Roulade bewenden lassen können: "Die Polenta funktioniert nicht dazu." Das Dessert – darin sind sich alle einig – hätte als Kick "mehr Alkohol" gebraucht – und so landet Steffen mit 32 Punkten vorerst hinter Spitzenreiter Léon.