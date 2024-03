"Capitaine Sissako – Tod in den Alpen": Kritik zum Krimi-Vierteiler im ZDF

Serie über Suizid

Katja Riemann über die "RESET"-Dreharbeiten: "Irgendjemand am Set hat immer geweint"

Katja Riemann schlüpft in der starken Zeitreiseserie "RESET – Wie weit willst du gehen?" in die Rolle einer eine Mutter, die im Vorfeld der Tat den Suizid ihrer 15-jährigen Tochter verhindern will. Im Interview spricht die Schauspielerin über den Blick auf die eigene Vergangenheit, über Lasten, die auf der heutigen Jugend liegen, und sie erklärt, warum sie im Gegensatz zu den meisten anderen, die an der Serie beteiligt waren, immer noch durch die Zeit reisen würde.

