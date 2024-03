"Unsere Lieblinge – Deutschlands größte Comedians": Kritik zur neuen Show-Reihe mit Oliver Geissen in SAT.1

Seit einem knappen Vierteljahrhundert bleibt Oliver Geissen seinem Sender treu. Bei RTL moderierte er im Laufe der vergangenen 25 Jahre unzählige Formate – darunter "Die Oliver Geissen Show", "Big Brother", den "Echo", "Deutschland sucht den Superstar" und, seit 2003 bis heute, "Die ultimative Chartshow". Entsprechend überrascht dürfte so mancher Fernsehzuschauer sein, wenn Geissen am 18. März zum ersten Mal in seiner TV-Karriere eine SAT.1-Sendung präsentiert.