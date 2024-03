"Ein starkes Team – Und vergib ihnen ihre Schuld": Kritik zum Krimi mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck

Seine Mütze will er auch in der Kirche nur sehr ungern abnehmen: "Die ist Teil meiner Berufsbekleidung", argumentiert Kommissar Otto Garber im neuen Fall von "Ein starkes Team", als er sich seiner legendären Kopfbedeckung für die heiligen Hallen ausnahmsweise entledigen soll. Und es stimmt ja auch: Berufsbekleidung ist die Strickmütze nicht nur für Garber, sondern auch für den Darsteller Florian Martens, der den grummeligen Ermittler bereits seit 1994 verkörpert.

Missbrauchsfälle habe es zwar nicht gegeben – doch hatte Pfarrer Heintze nicht gerade liberale Ansichten zu Themen wie Scheidung, Abtreibung und Ehe für alle. Und so kommen gleich mehrere Verdächtige für den Mord infrage, allen voran Bäckermeister Peter Lorenz (Thomas Arnold), der sich nur kurz vor der Tat heftig mit dem Geistlichen in die Haare bekommen hatte. Der Grund: Nachdem er sich hatte scheiden lassen, waren der Bäcker und sein Geschäft vom Pfarrer und damit von der Gemeinde gemieden worden.

Alles und jeder scheint im Netz der straff geführten Gemeinde verwickelt

In seinem vierten "Ein starkes Team"-Krimi hält Regisseur Ulrich Zrenner die Spannung hoch – und die Frage nach Täter und Motiv lange offen. Dass mit Rechtsanwältin und Gemeindemitglied Dr. Boos (Bettina Hoppe) ein weiteres Opfer ermordet in ihrem Auto gefunden wird, macht die Mördersuche nicht einfacher. Was hat die mies gelaunte Ex-Praktikantin der Anwältin zu schaffen, die von ihrer Chefin kurz nach dem Mord am Pfarrer entlassen wurde? Wie verdächtig ist ein gewisser Niklas Rohde (Markus Bernhard Börger), der sogar Grund hatte, beide Opfer um die Ecke zu bringen? Was weiß eigentlich des Pfarrers Haushälterin? Und warum ist plötzlich die Tatwaffe, mit der die Anwältin erschossen wurde, aus der Asservatenkammer verschwunden?