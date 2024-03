Dritte Folge "Let's Dance": Gabriel Kelly holt sich Erlaubnis von Freundin für heißen Rumba

Nicht nur González hat sich herausgeputzt, sondern auch Moderator Daniel Hartwich im braunen Samtanzug, was ihm den Spitznamen "Teppichluder" einbringt, ein guter Kontrastpunkt: das kanariengelbe Kleid von Komoderatorin Victoria Swarovski in der Tanzlounge der Promis.

Den Anfang der Live-Show am Freitagabend macht Model Eva Padberg mit einem Quickstep zu Liza Minnellis "The Singer". Ihr blaues Federkleid steht ihr fantastisch, aber mit der Eleganz ihres Kleides kann sie nicht mithalten und bekommt fast die schlechteste Wertung (zwölf Punkte, davon zwei von Llambi). Nur Stefano Zarrella wird später bei seinem Langsamen Walzer noch weniger Punkte holen (zehn Punkte). Die Sympathiepunkte liegen aber bei Zarrella, weshalb er im Gegensatz zu Padberg zur "Italo-Night" in der nächsten Folge eingeladen wird. Währenddessen rätselt das Netz, ob Mariia Maksina wie im getanzten Westlife-Song die Dame seines Herzens ist ("Queen Of My Heart").