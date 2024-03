"Erlebnis Erde: Amerikas Große Seen (1)": Kritik zum Doku von Tierfilmer Ted Oakes

Wie es sich für einen richtigen See gehört, wohnen in ihm auch Seeungeheuer. Doch ist Bessie nicht einfach ein Stör? Fotoquelle: Sean Gallup / Getty Images

Die großen Seen Amerikas sind bedeutende Süßwasser-Reservoire. Wasserfälle am Ontariosee. Fotoquelle: NDR/Terra Mater Studios/GL Films Ontario Inc.

Die Großen Seen mit ihren bizarren Inseln entstanden nach der letzten Eiszeit, als sich gewaltige Gletscher in das Land frästen. Fotoquelle: NDR/Terra Mater Studios/GL Films Ontario Inc.