Erkrankte Céline Dion kündigt Rückkehr auf die große Bühne an

Ihre letzte Tour musste Céline Dion absagen. Eines Tages will die schwer erkrankte Sängerin jedoch wieder auf der Bühne stehen. Das erklärte Dion nun auf Instagram, wo sie sich am Wochenende anlässlich des "Stiff Person Syndrome Awareness Day" zu Wort meldete.

Kaum öffentliche Auftritte seit 2022

Im Dezember 2022 hatte Céline Dion bekannt gegeben, an der starken Muskelerkrankung zu leiden. Öffentliche Auftritte mied die Sängerin seither meist. Zuletzt zeigte sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin bei den Grammy Awards im Februar, wo sie den Preis für das "Album des Jahres" überreichte.