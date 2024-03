"Lebenslinien: Simon Pearce – Humor ist meine Verteidigung": Kritik zum BR-Porträt über den Münchner Comedian

Simon Pearce erzählt in dem "Lebenslinien"-Porträt immer wieder von Unsicherheiten und Umbruchsituationen in seinem Lebensweg. So traf ihn der frühe Tod seines Vaters, eines Restaurantbetreibers in München, besonders jäh. Aus tiefer Trauer beschloss er damals, sein Lehramtsstudium zu beenden, um auf den Berufsweg seiner Mutter zu wechseln: Pearce brach sein Studium ab und begann, eine Schauspielschule zu besuchen – die gleiche, auf der auch schon seine Mutter, die bayerische Volksschauspielerin Christiane Blumhoff, war.