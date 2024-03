Interview mit Florian Wirtz: DAZN-Reporter unterläuft peinlicher Fehler

Zunächst lief alles glatt. Dann jedoch leistete sich DAZN-Feldreporter Mario Rieker im Interview mit Florian Wirtz einen kuriosen Fauxpas. Der TV-Journalist befragte den Bayer-Spieler nach dem Auswärtssieg in Freiburg – und kam gegen Ende des Gesprächs auf eine Szene zu sprechen, in der Wirtz mit zwei älteren Personen am Rand der Tribüne zu sehen ist.