Große Pläne: ZDF plant multimediale Plattform für junges Publikum

Ob nun "One Piece", "Dragon Ball", "Pokémon" oder "Naruto": Mangas und Animes erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Und genau auf diese Entwicklung baut nun das ZDF: Das neue Format "Tanoshii – Das Anime- und MangaVerse" soll alles bieten, was das Herz der Manga-Fans begehrt – von Unterhaltung bis hin zu News aus der Welt der Animes.

"Wir haben uns mit dem Format hohe Ziele gesteckt: Wir wollen 'Tanoshii' zum neuen Zuhause für junge Anime- und Manga-Enthusiasten in Deutschland machen", erklärte Michael Stumpf, Leiter der Hauptredaktion Kinder und Jugend. "Erreichen wollen wir das mit einer Mischung aus kurzen Clips auf Social-Media- und ZDF-eigenen Kanälen und Battle-Shows, in denen Fans in einem spielerischen Wettstreit ihr Wissen präsentieren, ihre Heldinnen und Helden gemeinsam feiern und sich über Trends und Meinungen austauschen."

Die Inhalte werden "mehrmals wöchentlich auf unterschiedlichen Plattformen" veröffentlicht, also "auf zdftivi.de, bei KiKA, auf YouTube und TikTok". Stumpf: "Die erste Idee zu 'Tanoshii' entstand bereits 2021. Seitdem haben wir die Grundidee ständig weiterentwickelt, haben Kontakt in die Szene, zu Fans, Mangaka und Verlagen aufgenommen."

"Tanoshii" wird als Battle-Show staffelweise auf YouTube, KiKA und in der ZDFmediathek ausgestrahlt. In der Mediathek startet die Sendung am Mittwoch, 20. März, 18.00 Uhr (auch im KiKA-Player und auf YouTube). Ab Donnerstag, 21. März, 20.35 Uhr, ist das Format wöchentlich bei KiKA zu sehen. Pro Show treten zwei Fans gegen Content Creators aus der Anime- und Mangawelt an. In fünf Runden müssen sie ihr Wissen rund um das Genre testen.