Lauterbach fordert empfindliche Strafen für Social-Media-Konzerne

"Ich halte es für Meinungsbildung essenziell, dass auch das mit Abstand wichtigste und interessanteste Instrument in den digital-sozialen Medien von der Bundesregierung bespielt wird", betonte Digitalexperte Sascha Lobo. Der Erfolg der AfD in der jungen Generation sei nicht "ausschließlich auf TikTok zu schieben". Vielmehr sei der Erfolg von Krah und Co. auf der Plattform die Folge des Versagens der Politik in vielen anderen Bereichen und die "Folge, dass sich viele Junge von der Parteipolitik in Deutschland nicht ernst genommen fühlen", analysierte er.



Schulleiterin: Schulsystem ist "charmante Ruinenverwaltung"

"Das Schulsystem funktioniert für die Herausforderungen von heute nicht mehr", bestätigte Silke Müller, Schulleiterin einer Oberschule in Niedersachsen und Autorin, aus der Praxis. Es sei "charmante Ruinenverwaltung". Dies sei kein Angriff an die Lehrkräfte, vielmehr müsse man beispielsweise über die "heilige Kuh des Föderalismus" sprechen. "Um Interneterziehung, Medienbildung oder Ethik in Schulen – und eigentlich schon in der Kita – vermitteln zu können, braucht es einerseits Richtlinien, die für alle in Europa gelten", übte Müller klare Kritik an der Politik, den Kinder- und Jugendschutz nicht in den Fokus zu rücken.