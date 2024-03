"Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See": TV-Kritik zur Datingshow

Die Dating-Show "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" mit Wayne Carpendale geht in die zweite Staffel. Mit einer extra Folge im Vergleich zu Staffel eins beschert VOX den vier Single-Ladys mehr Zeit für Dates mit noch mehr Kandidaten.

Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See Datingshow • 19.03.2024 • 20:15 Uhr

Privat ist Wayne Carpendale schon lange glücklich: Seit etwas mehr als zehn Jahren ist der Moderator mit seiner Kollegin Annemarie Carpendale verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn. In der Dating-Show "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" möchte der 46-Jährige nun abermals Singles zum Liebesglück verhelfen. Fünf Episoden sind wöchentlich, jeweils um 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen.

Im Fokus stehen die Frauen: Ann-Kathrin (31), Athanasia (39), Tanja (40) und Teresa (29) bekommen auf der zweiwöchigen Kreuzfahrt von Lanzarote über Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa bis nach Madeira jeweils sechs zur Auswahl stehende Single-Männer präsentiert. Doch nur einer kann am Ende ihr Herz erobern. Auf wen wird die Wahl fallen? Und besteht die Möglichkeit auf eine echte Beziehung zu Hause? Oder ist die Erfahrung am Ende nicht mehr als ein kleiner Urlaubs-Flirt?

Fünf Dating-Runden und die Qual der Wahl Um das herauszufinden, schickt "Amor" Wayne Carpendale die Single-Ladys in jeweils fünf Dating-Runden, angefangen mit einem gemütlichen Abendessen im Steakhouse über Aquarium- oder Spa-Besuchen bis hin zum romantischen Städtebummel oder körperlichen Aktivitäten. Am Ende des Tages müssen sich die Damen entscheiden: Wer darf sie weiter auf der Reise begleiten, und wer muss vorzeitig von Bord gehen?

Wayne Carpendale wird die emotionale Reise seiner Kandidatinnen als Moderator begleiten: Dabei werde er den "ein oder anderen weisen Kalenderspruch" bieten, "wenn die Mädels mal wieder zu sehr mit ihren Check-Listen beschäftigt sind, statt auf ihr Herz zu hören", erklärt er. Schließlich sei es wichtig, dass sich die Damen auch selbst öffnen und die Männer sich ebenfalls verlieben.

"Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner" Wie unterschiedliche die jeweiligen "Check-Listen" ausfallen, verrät ein Blick auf die Kurz-Vorstellung der Damen: Ann-Kathrin, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Hamburg, steht "auf Kitsch mit Kerzen, Blumen, Picknick, Sonnenuntergänge". Ihr ehemaliger Partner hatte sie nach zwei Jahren Beziehung von heute auf morgen verlassen, umso mehr wünscht sich die 31-Jährige nun einen "gestandenen Mann", der gerne auch älter als sie sein darf.

Einen älteren Partner wünscht sich auch die Justizfachwirtin Teresa. Für die gebürtige Naumburgerin geht die Liebe definitiv durch den Magen: "Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner", sagt sie. Der Berlinerin Tanja ist beides recht: "Ich suche einen Mann, mit dem ich alles machen kann – vom Candle Light Dinner bis zum Bier am Späti." Für die Schauspielerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin ist außerdem wichtig, dass ihr Zukünftiger tanzen kann. Kreativität weiß auch Athanasia zu schätzen. Ansonsten legt die Social-Media-Managerin aus Düsseldorf viel Wert auf die alte Schule: "Der Mann sollte den ersten Schritt machen, dann fühle ich mich weiblicher und wertgeschätzter."

Eine Folge mehr als in Staffel eins Mit fünf statt vier Episoden ist die zweite Staffel von "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" länger als die erste. Damals führte die Reise von Barcelona aus durch das Mittelmeer. Auf der nun anstehenden Atlantik-Route hat es Wayne Carpendale vor allem eine Insel besonders angetan: "Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe Madeira für mich entdeckt. Wir waren den ganzen Tag auf der Insel unterwegs. Die Landschaft dort ist einfach nur atemberaubend. Sagenhafte Klippen, die in sich verschwimmenden Farben des Meeres, unglaublich viel Grün, und als die "Blumeninsel" bezeichnet man Madeira ja auch nicht einfach so. Der perfekte Ort zum Verlieben ... in die Natur und bestimmt auch bei dem ein oder anderen Date."

