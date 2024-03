DGB-Vorsitzende über FDP-Vorschlag zu Streiks: "Politik von oben"

Flugbegleiter wollen mehr Geld, Lokführer auch – nicht ihre einzige Gemeinsamkeit: Da man sich mit den Arbeitgebern bis jetzt nicht einigen konnte, kommt es seit Monaten zu Streiks in Deutschland. Nun möchte die FDP auf das Streikrecht einwirken. "Bei einer Reform wäre es sinnvoll, dass man einen Streik rechtzeitig ankündigt", findet Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, im "ZDF-Morgenmagazin". Man solle unter anderem vorher durch "ein Schlichtungsverfahren" gehen.

"Worum es tatsächlich geht, ist um eine Einschränkung des Streikrechts" – was aber "das einzige Mittel" sei, was "die Beschäftigten haben, um im Zweifelsfall deutlich zu machen, dass eben nicht Geld alleine regiert, sondern der Laden nur läuft, wenn es auch die Beschäftigten gibt, die anpacken".

Ob es wirklich eine Einschränkung ist, möchte Hayali von der 56-Jährigen wissen. "Es wird ja nicht sofort gestreikt, sondern jede unserer Gewerkschaften setzt Streik als Ultima Ratio ein", antwortete Fahimi. "Als eines der letzten Mittel, um während der Verhandlungen, die sich vielleicht verhakt haben, deutlich zu machen, dass man eben an der Stelle auch Druck organisieren kann."

"Das ist alles eine Diskussion der Politik von oben"

Man wolle das "Streikrecht einschränken, indem eine Schlichtung verpflichtend ist", ergänzte sie. Was aber nichts anderes bedeuten würde, "als ich sag mal die Möglichkeit des Arbeitgebers dreimal Tarifrunden einfach scheitern zu lassen, um dann in eine verpflichtende Schlichtung zu gehen, wo man die Tarifautonomie an Dritte abgibt".