Aktenzeichen XY: Folgenreiche Fahndung

Rudi Cerne: Als die Sendung 1967 erstmals ausgestrahlt wurde, war ich neun Jahre alt und muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, ob meine Eltern mich von Beginn an zuschauen ließen. Als Kind fand ich das Ganze eher langweilig. Ich war ein Krimi- und Western-Fan. Da wusste man, dass jeder Fall zu einem vernünftigen Abschluss kommen und das Gute am Ende gewinnen würde. Bei „Aktenzeichen...“ habe ich mich immer gefragt, warum den Mörder niemand schnappt. Dass es dort um reale Fälle ging, war mir nicht klar.

An welchen Moment in der Anfangszeit erinnern Sie sich?

Rudi Cerne: In einer Sendung klappte etwas mit einer Telefonleitung nicht, woraufhin Eduard Zimmermann diese Live-Situation souverän meisterte. Das zeigte, welch ruhender Pol und großartiger Moderator er für die Sendung war. Und das braucht man auch in solchen Fällen.

Rudi Cerne: Wenn es nur einen Fingerabdruck gibt, dann können die Zuschauer logischerweise nichts zur Aufklärung des Falles beitragen. Aber wenn es um ein Tatfahrzeug geht oder etwas Tatrelevantes, dann ist das natürlich etwas anderes. So lag mal ein Betonklotz bei uns im Studio, der an einem Tatort gefunden worden war. Die Ermittler konnten damit aber nichts anfangen. Und dann ruft bei uns ein Kranführer an, der uns mitteilt, dass es sich bei dem Klotz um ein Beschwerungsgewicht für einen Kran handelt. Und tatsächlich – so fand man später heraus – stammte der Tatverdächtige aus dem Umfeld eines Bauunternehmens.