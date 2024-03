"LOL: Last One Laughing": Wer zuletzt lacht...

Das beliebte Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“ geht in die fünfte Staffel. Zum ersten Mal dabei ist Mirja Boes.

„LOL: Last One Laughing“ gehört zu den beliebtesten Comedy-Formaten der letzten Jahre. Warum das so ist, ist klar: Es ist einfach zu witzig, wenn die teilnehmenden Comedy- und Stand-Up-Größen mit allen Mitteln versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und gleichzeitig bemüht sind, möglichst selbst keine Miene zu verziehen. Schließlich hat Gastgeber Michael „Bully“ Herbig sie alle mit seinen mehr als 40 Kameras genau im Blick: Wer zweimal beim Lachen erwischt wird, scheidet aus, und hat keine Chance mehr, das Preisgeld von 50 000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Während sich die Zuschauer auf dem heimischen Sofa vor Lachen kringeln, ist also bei den Profis Selbstbeherrschung gefragt.