"Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft": Kritik zum ARD-Film mit Gabriel Raab und Chiara Schoras

Jonas Kerschenbaumer (Gabriel Raab) hat sich im 20. "Bozen-Krimi" etwas vorgenommen - der Ermittler möchte in eine Freimaurerloge beitreten. "Capo" Sonja Schwarz ( Chiara Schoras ) ist irritiert. Doch durch den Mord an einem Landbesitzer kommt auch sie in Berührung mit der Bruderschaft. Es wird etwas abstrus.

Haben die "Treuen Brüder" etwas mit dem Mord zu tun?

Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) will Teil der Freimaurer werden. So deplatziert er in Jeans und Pullover inmitten all der graubärtigen Männer mit Fliege und weißen Handschuhen auch wirkt: Bei dem, was sich in den ersten Minuten des neuen "Bozen"-Krimis abspielt, handelt es sich weder um einen Scherz, noch um eine verdeckte Mission des Kommissars. Was auch immer Sven Halfar (Drehbuch) und Josh Broecker (Regie), die Macher von "Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft", geritten haben mag: Jonas meint es ernst. Er will sich dem Geheimbund anschließen.