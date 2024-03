"Die Bachelors"-Finale: Böses Erwachen nach drei Wochen

Das war es - die "Bachelors" haben die letzten Rosen verteilt. Welcher Bachelor nun in einer Beziehung steckt und für wen es weniger romantisch nach der RTL-Kuppelshow weitergegangen ist, gibt es hier in der Zusammenfassung.

Die letzte Rose ist vergeben: Die erste Staffel, in der gleich zwei Bachelors (RTL) die Liebe suchten, ist Geschichte. Am Ende fand jedoch nur einer der beiden Rosenkavaliere in der TV-Datingshow eine Partnerin: Dennis Gries verkündete beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig, dass er auch nach Ende der Dreharbeiten glücklich mit seiner Katja ist.

Für Sebastian Klaus gab es hingegen kein Happy End: Der Hamburger hatte seine letzte Rose an Kandidatin Larissa verteilt – und das, obwohl die 30-Jährige nach dem Dreamdate heftige Zweifel plagten, sie von "großen Bauchschmerzen" sprach und ihre Unsicherheit auch dem 35-Jährigen offenbarte. "Hat nicht geklappt", musste Sebastian Frauke Ludowig auf ihre Frage "Seid ihr noch in Paar?" gestehen. Die Versicherungskauffrau aus Siegburg und er hätten schon nach ungefähr drei Wochen fernab der Kameras festgestellt, "dass es da draußen wohl jemanden gibt, der vielleicht besser zu uns passt".

"Bachelor"-Siegerin bekommt Shitstorm Larissa hatte zuletzt einen Shitstorm in den sozialen Medien abbekommen. Viele User unterstellten ihr, dass sie nur habe gewinnen wollen. Auch Konkurrentin Leonie, die bereits früher die Segel streichen musste, hatte entsprechende Andeutungen gegenüber Sebastian gemacht, aber dabei nicht Larissas Namen genannt. "Sebastian war nie ein Pokal für mich", verteidigte sich Larissa beim Wiedersehen. Sie habe "extreme Angst, sich fallenzulassen", sei oftmals schlicht "komplett überfordert" mit der Situation gewesen.

Die Gefühle reichten bei Sebastian aber nicht aus: "Ich kämpfe gerne, ich kämpfe auch lange, aber wenn ich merke, dass der andere kein 100-prozentiges Interesse hat, dann ...", fasste er die Situation zusammen. Was der Bachelor nicht mitbekam: Direkt vor der Rosenvergabe hatte Larissa drastische Worte in den Mund genommen: "Ich fahre hier auf meine Hochzeit oder zu meiner Beerdigung."

So ging es für die "Bachelors" weiter Publikumsliebling Eva hatte im Finale das Nachsehen. Zwischen Sebastian und der Zweitplatzierten herrscht jedoch kein böses Blut. Beide verbindet heute eine Freundschaft. "Ich bereue nichts", sagte Eva beim Wiedersehen. Überraschender war da schon die Nachricht, dass Sebastian sich mit der Dritten, Kim, erneut getroffen hat. "Aha, und was passierte da?", hakte Frauke Ludowig interessiert nach. Sebastian hielt sich jedoch bedeckt: "Wir haben uns einfach mal getroffen, um zu gucken, wie das im realen Leben ist und was man so miteinander machen kann." Kim lächelte bei diesen Worten vielsagend.

Klarer ist die Lage bei Denis Gries und Rosengewinnerin Katja: "Wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht mal eine Woche ohne einander können", erklärt die 28-Jährigen strahlend. Derzeit führen sie eine Fernbeziehung zwischen Dennis' Heimat im Allgäu und Katjas Wohnort Düsseldorf. "Ich versuche sie schon noch vom Allgäu zu überzeugen", verriet Dennis. Sebastian freute sich für die Beiden: "Ich hoffe, dass sie auch noch ganz lange so glücklich bleiben", wünschte der Bachelor seinem Rosenbuddy alles Gute. Auch wenn er keine Frau fürs Leben in der TV-Sendung gefunden hat, so hat er mit Dennis doch immerhin einen neuen Freund gewonnen.