"The Voice Kids": Kritik zum Staffelstart mit Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und dem Fanta-Duo

Die neue Staffel "The Voice Kids" startet in SAT.1. Die diesjährigen Coaches Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo sind wieder auf Talentsuche. Fans können sich erneut auf emotionale Momente und stimmgewaltige Nachwuchskünstler freuen. Zudem gibt es eine Spezialfolge im Anschluss.

The Voice Kids Show • 22.03.2024 • 20:15 Uhr

Es schlägt die große Stunde der Kleinen: Bei "The Voice Kids" dürfen Kinder und Jugendliche abermals beweisen, welch großes Gesangstalent in ihnen steckt. SAT.1 zeigt die zwölfte Staffel der Castingshow an zehn aufeinanderfolgenden Freitagen. Treue Fans der vergangenen Staffeln dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den bekannten Coaches Álvaro Soler (seit Staffel neun dabei), Lena Meyer-Landrut (mit Unterbrechungen seit Staffel eins), Wincent Weiss (seit Staffel neun) sowie dem "Team Fanta", Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier (seit Staffel neun) freuen. Thore Schölermann (seit Staffel eins) und Melissa Khalaj (seit Staffel sieben) moderieren.

Bekannter Showablauf In den Blind Auditions müssen die jungen Talente ihre potenziell zukünftigen Coaches zunächst einzig und allein mit ihrer Stimme von sich überzeugen. Gefällt den Coaches eine Stimme, so können sie für das Talent buzzern. Welches Talent wird als erstes einen Vierer-Buzzer bekommen? Hart auf hart kommt es anschließend in der zweiten Casting-Runde: Bei den sogenannten Knockouts wählen die Coaches aus drei Fünfer-Gruppen jeweils eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das große Finale aus, das letztlich ein Talent gewinnt.

Holen sich Michi Beck und Smudo den dritten Sieg? In der vorangegangenen Staffel elf gewann die damals 15-jährige Emma aus Wien mit "Lose yourself" von Eminem. Für "Team Fanta" war es bereits der zweite Sieg in Folge. Ob Michi Beck und Smudo 2024 an diesen Erfolg anknüpfen können? Zu wünschen wäre es beiden 56-Jährigen, handelt es sich bei der kommenden Staffel doch um ihr persönliches "The Voice"-Jubiläum: Von 2014 bis 2018 saßen sie beim Erwachsenen-Format "The Vocie of Germany" auf den Coachingsesseln, ehe sie 2021 ins Junior-Format wechselten.

Mit ihren früheren Schützlingen stehen die Rapper auch nach Jahre nach der jeweiligen Sendung noch in Kontakt, wie Michi Beck in einem Interview zum Staffelstart von "The Voice Kids" erzählt: "Erst vor ein paar Tagen" habe sich Jamie-Lee Kriewitz, die ESC-Teilnehmerin, "unsere zweite Gewinnerin aus dem Jahr 2015, wieder gemeldet. Wir sind inzwischen auch befreundet. Grundsätzlich dürfen uns die Talents immer wieder besuchen, wenn wir live spielen."

Wiedersehen mit ehemaligen Talents Große Unterschiede in der Arbeit mit jungen oder erwachsenen Talenten sehen die Familienväter nicht: "Beides birgt seine Herausforderungen", sagt Smudo, während sein Kollege ergänzt: "Bei den Kids sticht heraus, dass sie durch die Bank Vorschläge besonders schnell annehmen. Das liegt daran, dass sie durch die Schule gewöhnt sind zu lernen und das als einen ganz normalen Prozess wahrnehmen, während bei den großen Talents viele dabei sind, die über die Zeit bestimmte Routinen entwickelt haben und deshalb hier und da eingefahrener sind."

Bei der sendereigenen Streamingplattform Joyn ist die Auftaktfolge von "The Voice Kids" in diesem Jahr schon eine Woche vor dem linearen Start, also seit Freitag, 15. März, abrufbar. Gleiches gilt für ein einmaliges Special: In "The Voice Kids – Die Warm-Up-Show" (lineare Ausstrahlung am Freitag, 22. März, um 22.50 Uhr) blickt Backstagereporterin Chiara Castelli hinter die Kulissen der Castingshow. Dabei trifft sie die Coaches sowie ausgewählte Talente der vergangenen Staffeln. Dem Publikum verspricht SAT.1 darüber hinaus "exklusive Momente aus der neuen Staffel".

The Voice Kids – Fr. 22.03. – SAT.1: 20.15 Uhr