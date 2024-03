Julianne Moore über "Mary & George": “Das habe ich in meiner Karriere selten erlebt”

Mit “Mary & George” erscheint eine neue Drama-Serie, in der es um Intrigen am Königshof geht. Hauptdarstellerin Julianne Moore hat mit uns über ihre Rolle gesprochen.

Ob in Kult-Filmen wie “Crazy, Stupid, Love”, “The Big Lebowski” oder “Boogie Nights”: Hollywood-Schauspielerin Julianne Moore schlüpft seit nunmehr als 40 Jahren immer wieder in neue Rollen und scheut sich dabei nicht vor Herausforderungen. Ihr neuestes Abenteuer: Die siebenteilige TV-Serie “Mary & George” (zu sehen auf Sky und über WOW), in der Moore in die Hauptrolle der ehrgeizigen Mutter Mary Villiers schlüpft, die ihrem Sohn George (gespielt von Nicholas Galitzine) mit teils skrupellosen Intrigen dazu verhilft, einer der engsten Vertrauten von König James I. von England zu werden. In die Rolle der verarmten Witwe eines englischen Landadeligen zu schlüpfen, war für Julianne Moore zunächst nicht einfach. Im Interview mit uns verriet die 63-jährige Schauspielerin jedoch, wie sie es geschafft hat, eine Nähe zu Mary aufzubauen.

“Ich glaube, Mary hatte das Gefühl, dass sie nicht viele Möglichkeiten und sicherlich keine große Wahl im Leben hat. So geht es vielen Frauen heute noch auf der Welt. Mary hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, einfach ohne viel Rücksicht zu handeln. Es fehlte ihr dadurch an Feingefühl. Aber ich finde es faszinierend, dass sie einfach immer gesagt hat, was sie wollte und es dann in die Tat umsetzte”, so Julianne Moore. Sie ergänzte stolz: “Mary stand in ihrem Leben mit dem Rücken zur Wand. Sie hat aber trotzdem immer weiter gemacht anstatt aufzugeben. Diese Stärke und Entschlossenheit finde ich bewundernswert und inspirierend.”