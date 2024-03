Im "ZDF-Morgenmagazin": Karl Lauterbach "zuversichtlich" bei Cannabis-Legalisierung

Das zuletzt viel diskutierte Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wackelt: Am Freitag berät der Bundesrat darüber. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) versuchte zuletzt mit einigen Anpassungen an der Gesetzesvorlage, kritische Stimmen zu besänftigen. Warum sich der Mediziner in den vergangenen Tagen die Finger "wund telefoniert" hat, um Ministerpräsidenten und Landesminister zu überzeugen, darüber sprach er am Freitagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" mit Moderatorin Dunja Hayali.